Fallece Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, a los 30 años

El futbol español viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife, a los 30 años de edad. El atacante madrileño murió este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos luego del severo traumatismo sufrido el lunes por la noche durante el encuentro frente al Fútbol Club Andorra.

La trágica noticia fue ratificada por la propia entidad canaria mediante un comunicado institucional en el que confirmó que la muerte ocurrió a las 8:00 horas. El club tinerfeño expresó su desolación ante el cruel desenlace, envió condolencias a la familia y allegados del futbolista, y solicitó absoluto respeto a la privacidad del entorno en un momento marcado por una profunda tristeza que conmociona a la afición del equipo.

Detalles confirmados

El lamentable acontecimiento tuvo lugar en la recta final del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la duodécima jornada de la categoría de plata del balompié español. Durante el tiempo de descuento, en el minuto 108 de juego, el delantero disputó un balón dividido con el guardameta visitante Jesús Owono. En la acción se produjo una violenta colisión fortuita que dejó al jugador inconsciente sobre el césped.

La gravedad del impacto obligó a los médicos del estadio a intervenir de urgencia para realizar maniobras de reanimación y estabilizar al atleta. Ante la extrema urgencia de la situación, el cuerpo arbitral determinó la suspensión definitiva del encuentro mientras el personal de salud evacuaba en ambulancia al deportista hacia el centro hospitalario de la capital tinerfeña, donde permaneció bajo estricta observación médica hasta su deceso.

Impacto en la comunidad

La partida de Jesús de Miguel deja una huella dolorosa en el deporte ibérico y reaviva la preocupación sobre la asistencia inmediata y la prevención de impactos severos dentro de la disciplina profesional. Distintas instituciones deportivas, compañeros de profesión y organismos rectores del fútbol han expresado sus condolencias y solidaridad con la institución blanquiazul, acompañando el pesar de una comunidad deportiva sumida en la consternación.