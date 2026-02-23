Copa Mundial de la FIFA 2026 bajo tensión en Guadalajara

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se ha visto opacada por la crisis de seguridad en Jalisco. A pocos meses del arranque del torneo, Guadalajara enfrenta un panorama complejo tras confirmarse este domingo la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el fallecimiento ocurrió durante un enfrentamiento derivado de un operativo federal en territorio jalisciense. Los hechos detonaron narcobloqueos en distintos puntos del país y colocaron nuevamente a la capital del estado en el centro de la atención nacional e internacional.

Según una columna publicada en Milenio por el periodista Óscar Balderas, el gobierno mexicano habría pedido a Estados Unidos abstenerse de ejecutar acciones contra el líder criminal con el fin de evitar un repunte de violencia en la entidad, situación que finalmente no se sostuvo.

Acciones de la autoridad

Ante el escenario actual, el gobernador Pablo Lemus declaró código rojo en Jalisco, lo que implicó la suspensión inmediata del transporte público y la cancelación de clases para el lunes 23 de febrero.

Guadalajara será una de las sedes mundialistas y tiene previstos encuentros de alto perfil en el Estadio Guadalajara. El calendario contempla los siguientes partidos:

11 de junio: Corea vs Repechaje UEFA 4

18 de junio: México vs Corea

23 de junio: Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia

26 de junio: Uruguay vs España

Impacto en la comunidad

La situación también impactó al futbol nacional. El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, programado en el Estadio Akron a las 17:00 horas de este domingo, fue aplazado y será reprogramado debido al contexto de seguridad en la ciudad.

Mientras Guadalajara se alista para recibir a selecciones como México, España y Uruguay, la incertidumbre por la violencia plantea interrogantes sobre el entorno en el que se desarrollará uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.