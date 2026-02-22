Liga Premier y Expansión MX suspenden partidos en Jalisco

¡ÚLTIMA HORA! Importantes partidos del fútbol mexicano suspendidos

La Federación Mexicana de Fútbol anuncia la suspensión de partidos de la Liga Premier y de la Liga de Expansión MX por los sucesos que están ocurriendo en los estados de Jalisco y Tamaulipas, principalmente en las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tampico.

En un comunicado la FMF publica: "La Liga Premier informa que, el partido entre Clubes de Caja Oblatos CFD vs Futbol Club Racing correspondiente a la Jornada 16 de la Temporada 2025-2026 de la serie B, programado el domingo 22 de febrero a las 11:00 horas en el Estadio Miguel Hidalgo, en Zapotlanejo, Jalisco se SUSPENDE por causas de fuerza mayor, quedando pendiente la reprogramación correspondiente."

También en la Liga BBVA Expansión MX anunciaron la suspensión de dos de sus encuentros programados para esta jornada.

El comunicado señala: "Liga BBVA Expansión MX informa que el partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ´Tepa´ Gómez, entre los clubes Tapatío y Tlaxcala será reprogramado.

El encuentro se jugará el día de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, en horario por confirmar.