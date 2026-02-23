Gianluca Prestianni suspendido por UEFA tras conflicto con Vinicius por presunto racismo

La UEFA confirmó la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, tras las acusaciones de conducta discriminatoria contra el brasileño Vinicius durante el duelo de ida de los Playoffs de la Champions League.

El organismo europeo detalló que la medida aplica por un partido, por lo que el jugador de 20 años no podrá participar en el encuentro de vuelta programado para el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. No obstante, la sanción podría ampliarse en los próximos días, ya que la investigación continúa en curso.

¿Qué declaró la UEFA sobre la suspensión?

En su comunicado, la UEFA explicó que fue designado un Inspector de Ética y Disciplina para analizar el caso. Con base en un informe preliminar y ante una posible infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario —relacionado con comportamientos discriminatorios—, el Organismo de Control, Ética y Disciplina determinó aplicar la suspensión cautelar.

La resolución, según se informó, no prejuzga la decisión final que puedan adoptar los órganos disciplinarios una vez que concluya el proceso.

Detalles del incidente en Lisboa

El episodio se produjo en el partido disputado el 17 de febrero en Lisboa, donde el Real Madrid se impuso 1-0 con anotación de Vinicius. Tras el gol, y antes de la reanudación del juego, Prestianni se cubrió la boca con la camiseta mientras se dirigía al atacante brasileño.

Vinicius acudió de inmediato con el árbitro central para denunciar un supuesto insulto racista. Sin pruebas concluyentes en ese momento, el silbante no expulsó al jugador del Benfica, pero el caso fue elevado a instancias disciplinarias de la UEFA.

¿Qué medidas está considerando la FIFA?

Mientras tanto, la FIFA analiza la posibilidad de implementar la llamada "Ley Prestianni", una iniciativa que buscaría impedir que los futbolistas se cubran la boca al hablar en el terreno de juego y establecer sanciones en caso de hacerlo.

Con este escenario, el conjunto merengue afrontará la vuelta en casa con ventaja mínima en el marcador global y sin la presencia del mediocampista argentino en el cuadro portugués.