Yosdan de la Rosa brilla con hat-trick en la jornada 12

La escuadra de APG aseguró anticipadamente su lugar en la liguilla de la categoría Primera 'A' con la victoria de 5-0 conseguida el pasado fin de semana ante el Real Occidental, en partido correspondiente a la jornada 12 del balompié fronterense.

APG se clasifica a la liguilla tras vencer 5-0 a Real Occidental.

Jorge Garza y Aldo Llanas firmaron dobletes para liderar la ventaja del conjunto azul, la cual fue redondeada por Christopher Rangel con un tanto. Con esto, APG llegó a 21 unidades y se quedó con el quinto boleto de entrada a la 'fiesta grande'. Por su parte, la escuadra de la Occi se quedó momentáneamente con 17 unidades en la sexta posición.

En otro cotejo de la doceava fecha, Yosdan de la Rosa tuvo una contundente actuación en la cancha Lorenzo Mendoza y se despachó con un hat-trick para liderar el triunfo de Aeropuerto sobre Miravalle Jr., por marcador de 6-2.

Yosdan de la Rosa destaca con un hat-trick en el triunfo de Aeropuerto.

De la Rosa estuvo infalible frente a la portería y lo reflejó con una importante cuota goleadora, la cual fue reforzada con anotaciones de Cristian Espinoza, Alan Martínez y Arnoldo Torres para fraguar el cuarto triunfo de la campaña para los pilotos; por su parte, la oncena de la Occidental encontró el descuento con un doblete de Issac Iracheta.

En duelo entre equipos ya calificados, el Real Independencia se agenció una apretada victoria por la mínima diferencia de 1-0 ante RL Allende, en la cancha del Polonia.

Densel Aguilera anota el gol decisivo para Real Independencia.

Sobre el final del tiempo reglamentario apareció Densel Aguilera con un oportuno gol que definió el triunfo para la Inde, equipo que alcanzó los 23 puntos y confirmó su presencia en la liguilla, a la vez que la escuadra allentista, también calificada, se quedó con 26 unidades en el segundo lugar.