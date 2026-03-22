Copa Maxion 2026: Jóvenes atletas compiten en Coahuila

Tras la colorida ceremonia de inauguración celebrada el pasado viernes, la Copa Maxion 2026 vivió este sábado una intensa y calurosa jornada, marcada por un alto nivel competitivo y el entusiasmo de cientos de jóvenes atletas.

Desde temprana hora, las instalaciones de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha fueron escenario de la actividad en las disciplinas de fútbol, básquetbol, tochito, voleibol, atletismo y ajedrez. Más de 1,500 deportistas de nivel infantil y juvenil se dieron cita para representar a sus instituciones y buscar llegar a las rondas finales.

La edición 2026 de la Copa Maxion contó con la participación de colegios y escuelas de la Región Centro, así como de instituciones provenientes de distintos municipios de Coahuila y estados vecinos, consolidando al torneo como un importante punto de encuentro deportivo y formativo para la juventud.

Para este domingo se llevará a cabo la tercera y última jornada del certamen, en la que se definirán a los campeones de cada disciplina. La actividad culminará con la ceremonia de premiación, donde se reconocerá a los equipos y atletas más destacados de la competencia, cerrando así una edición más de este importante evento deportivo.