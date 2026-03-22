Inauguran el Torneo Apertura 2026 de Fútbol en Frontera

Con 33 escuadras participantes, este sábado fue inaugurado el Torneo Apertura 2026 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, con un multitudinario y colorido evento que tuvo como escenario la Unidad Deportiva 'Papi' Ríos de la colonia Borja.

La ceremonia de apertura fue encabezada por autoridades municipales y directivos de la Liga, y sirvió como marco para cumplir con la premiación a lo mejor de la campaña anterior.

En la categoría Especial, Los Compadres dominaron de forma absoluta la edición 2025 de manera absoluta al conquistar los títulos de Liga, Copa, Campeón de goleo y máximo anotador, galardón que se agenció Luis Castillo con 16 dianas; por su parte, el Real Independencia se quedó con el subcampeonato.

Por otro lado, en la categoría Primera 'A', la premiación estuvo repartida entre cuatro escuadras. El Real Victoria se quedó con el campeonato de Liga, La Inde recibió la Copa y el Atlético Borja logró un honroso subcampeonato, a la vez que Josimar García fue el mejor romperredes con 24 tantos, jugando para Coyotes Borja.

Otro equipo que impuso su hegemonía en el torneo anterior y acaparó todo fue Rec Audio, que en Primera 'B' se adjudicó Liga, Copa y Campeón de campeones, en tanto que Real Lauritos fue subcampeón y Obed Ríos alzó el botín dorado tras firmar 26 tantos con el Mada FC.