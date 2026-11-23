México será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de 2031 junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Las asociaciones miembro de la FIFA aprobaron la candidatura conjunta el lunes 23 de noviembre durante un congreso extraordinario. Será la primera vez que México reciba el torneo de selecciones mayores femeniles organizado por el organismo.

La edición marcará dos cambios en la competencia. Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos, las cifras más altas en la historia del certamen. También será el primer Mundial Femenil de categoría mayor organizado entre cuatro países, con encuentros en América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

La Copa Mundial Femenina 2031 será la primera en contar con 48 selecciones y 104 partidos.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó cuatro recintos como parte de la candidatura. Son el Estadio Banorte, en Ciudad de México; el Akron, en Guadalajara; el BBVA, en Monterrey, y el TSM Corona, en Torreón. La inclusión del inmueble lagunero lo coloca entre las opciones que evaluará la FIFA para distribuir los encuentros.

La designación de los países anfitriones abre la siguiente etapa de organización. Quedan pendientes la elección definitiva de ciudades y estadios, el calendario, la distribución de partidos y la información sobre boletos. Las federaciones participantes anunciarán esos detalles en coordinación con la FIFA conforme avance la planeación.

México propone cuatro estadios para la Copa Mundial Femenina 2031: Banorte, Akron, BBVA y TSM Corona.

México sumará su cuarto Mundial de selecciones mayores. Después de organizar las ediciones varoniles de 1970, 1986 y 2026, México recibirá por cuarta ocasión una Copa Mundial de selecciones mayores avalada por la FIFA. Mikel Arriola, comisionado de la FMF, señaló que la experiencia del torneo de 2026 respalda la capacidad del país para recibir otra competencia internacional de esta escala.

Estados Unidos organizará su tercer Mundial Femenil, después de las ediciones de 1999 y 2003. Para México, Costa Rica y Jamaica será su primera experiencia como anfitriones del torneo mayor. Las cuatro federaciones trabajarán con la FIFA y Concacaf en proyectos de formación de jugadoras, preparación de entrenadoras e infraestructura para el futbol femenil.

La designación de México y otros países abre la etapa de organización del Mundial Femenina 2031.

La FIFA también eligió la sede de 2035. En el mismo congreso se aprobó la candidatura de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte para organizar el Mundial Femenil de 2035. Ambos proyectos fueron elegidos por aclamación, después de presentarse como las únicas candidaturas para sus respectivas ediciones. Antes de esos torneos, Brasil recibirá la Copa Mundial Femenina de 2027, que conservará el formato de 32 selecciones.