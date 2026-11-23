La Ciudad de México vivió una noche de espectáculo de la NFL con el regreso de la liga al país. Los San Francisco 49ers se llevaron una contundente victoria de 35-10 frente a los Minnesota Vikings, en un encuentro disputado ante un Estadio Banorte (Azteca) completamente lleno y con una afición que convirtió las gradas en una auténtica fiesta.

El conjunto californiano mostró su superioridad desde los primeros minutos, respaldado por una ofensiva efectiva y una defensiva que también fue protagonista. George Kittle brilló con dos anotaciones, mientras que Mike Evans aportó un touchdown y 109 yardas. Por su parte, Brock Purdy condujo los avances que permitieron a su equipo tomar el control del marcador.

¿Cómo ocurrió la victoria de los 49ers?

El primer golpe llegó durante la serie inicial de San Francisco, cuando Purdy consiguió avanzar 72 yardas en nueve jugadas y encontró a Kittle con un envío de 17 yardas para abrir el marcador. Minnesota respondió en el cierre del primer cuarto con una carrera de 11 yardas de Aaron Jones, pero la igualdad duró poco.

En la siguiente oportunidad ofensiva, Kittle volvió a ingresar a las diagonales tras recibir un pase de ocho yardas. El ala cerrada celebró nuevamente con el gesto de "Zero Miedo", en referencia al luchador mexicano Penta, con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

Aunque los Vikings consiguieron acercarse mediante un gol de campo, los 49ers ampliaron su ventaja con una anotación de Mike Evans, producto de un pase de cuatro yardas de Purdy. Antes del descanso, la defensiva de San Francisco terminó de complicar el panorama para Minnesota: Ji´Ayir Brown interceptó un envío de Kirk Cousins y recorrió el campo hasta conseguir un touchdown defensivo.

Detalles del partido en el Estadio Azteca

Los Vikings incluso intentaron una jugada poco habitual para reducir la diferencia antes del medio tiempo. Will Reichard buscó concretar una patada de 71 yardas que habría establecido una nueva marca histórica en la NFL, pero el balón no llegó a los postes.

La segunda mitad tampoco comenzó favorable para Minnesota. Justin Jefferson perdió el balón en territorio rival y Deommodore Lenoir recuperó el ovoide, avanzando 17 yardas antes de ser detenido. El tercer periodo concluyó sin anotaciones, pero San Francisco todavía tenía reservado otro golpe para cerrar la noche.

En el último cuarto, Christian McCaffrey puso cifras definitivas al encuentro con una anotación terrestre, luego de una serie ofensiva de 13 jugadas que recorrió 98 yardas. Mientras tanto, los seguidores presentes en el estadio corearon "MVP" en apoyo a Brock Purdy, quien consiguió su cuarto partido de la temporada con al menos tres touchdowns por pase.

La afición mexicana también dejó sentir su postura hacia Nick Bosa, quien recibió abucheos antes del inicio del partido debido a comentarios que había realizado anteriormente sobre los aficionados mexicanos.

El resultado representó un duro tropiezo para Minnesota, cuya defensiva, comandada por Brian Flores, llegó al compromiso como una de las más destacadas de la NFL. Con esta derrota, los Vikings permitieron más de 30 puntos por primera vez en 20 partidos de temporada regular.

Impacto del regreso de la NFL a México

El encuentro también marcó el regreso de la NFL a México después de cuatro años. Curiosamente, los 49ers volvieron a protagonizar el partido, tal como ocurrió en su anterior visita, cuando derrotaron a los Arizona Cardinals por 38-10.

Con este triunfo, San Francisco mejoró su registro a 9-1 y se consolidó en la cima de la división Oeste de la NFC, además de conservar el primer puesto de la postemporada hasta ese momento. También concluyó invicto sus dos compromisos internacionales de la campaña, después de vencer a los Los Angeles Rams en Melbourne, Australia.

En contraste, Minnesota quedó con marca de 7-3 y se mantuvo en la tercera posición de la NFC Norte, por detrás de Detroit Lions y Chicago Bears, ambos con ocho victorias y dos derrotas. Pese al resultado, los Vikings continuaron ubicados en el sexto puesto de la clasificación rumbo a los playoffs, después de once semanas de competencia.