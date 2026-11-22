La selección de Guanajuato llegó a la final con la mecha encendida y labró una abultada victoria sobre Sonora por pizarra de 15-5, para llevarse el Campeonato Nacional de Béisbol de 60 y más.

Ayer, en el diamante del estadio Kickapoo Lucky Eagle, la novena del Bajío comenzó a inclinar la balanza desde el segundo episodio, con un rally de cuatro carreras. Juan Sarabia produjo tres con triplete y después pintó rayita más tras ser remolcado por Marcos Soto.

Los guanajuatenses ampliaron la diferencia con otra cuota de cuatro en la cuarta tanda, la cual elaboraron Martín Reyes, Francisco López, Ignacio Araiza y Juan Jaime, mientras que en la sexta definieron el triunfo con un rally de seis carreras, destacando Jaime y López con dos remolques respectivamente. Por último, Marcos Soto cruzó el plato en la séptima tanda para ponerle el cerrojo a la ventaja.

Por Sonora, Medario León recortó distancia con solitaria anotación en el segundo rollo, Libonio López contribuyó con una en la quinta tanda, mientras que Martín Ornelas, Francisco Murrieta y José Choix sumaron tres rayitas más en el cierre de la sexta para hacer más decoroso el score final.

Sobre la lomita del "Horno más grande de México", José Guadalupe Zavala tuvo una sólida labor que le valió la victoria que coronó a Guanajuato. Por su parte, Marcos Soto comandó la ofensiva del Bajío al pegar de 4-3 y Juan Sarabia lo secundó con efectividad de 2-2, mientras que la derrota fue para el abridor sonorense Ervey Castro.