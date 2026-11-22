El equipo de Rangers dio el primer paso hacia la final de la categoría "B" del Softbol Municipal, tras vencer a Cubs por holgada diferencia de 15 carreras a 9, en el primer encuentro de playoffs que disputaron ayer en el diamante de la Unidad Deportiva.

Las cachorras pegaron primero, con triple producción elaborada por Jenny Mata, Lesly Treviño y Dulce Mata en la apertura del primer rollo, pero Rangers respondió de forma contundente en la parte baja de la misma tanda y remontó con un determinante rally de 9 carreras.

Con la moral en lo alto, las vigilantes completaron la decena en la segunda tanda con una rayita pintada por Ivonne García, quien volvió a timbrar en la tercera tanda junto a Kenia Sánchez y Jennifer de la Riva, mientras que Angie Martínez y Fátima Aguilera anotaron en el quinto episodio para sellar la ventaja.

Por su parte, las Cubs consiguieron 3 rayitas en la segunda tanda, Karina Peña y Nallely Guadarrama aportaron 2 más en la cuarta, en tanto que Lesly Treviño anotó en el séptimo rollo para cerrar la cuenta.

El triunfo en el primer encuentro de la serie semifinal fue para Fernanda Dávalos, quien lanzó toda la ruta, mientras que Rosario García sufrió el descalabro.