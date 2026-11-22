Tadeo Galarza conectó de 4-2, con un par anotadas y otras 2 producciones, para impulsar a la Selección de la Liga Furiazul a un triunfo por la mínima diferencia de 4 carreras a 3 sobre Charros de Saltillo, en duelo que abrió la actividad por el Grupo "A" de la Eliminatoria Estatal U-13, ayer en el Parque Xochipilli.

Galarza llegó al home plate en la apertura del primer rollo para darle ventaja al equipo monclovense, mientras que los Charros emparejaron en el fondo de la misma tanda con anotación de Abel Fuentes, y en la tercera remontaron momentáneamente con un timbre de Alonso Ovalle que puso el score 2-1.

Para el quinto capítulo, la Liga Furiazul gestó la remontada decisiva de la mano de Tadeo Galarza, quien disparó doblete para producir en los spikes de Ian Garza y Liam Alcalá, y posteriormente timbró el 4-2 tras ser remolcado por Edgar Moreno. Para el cierre de la quinta tanda, los sombrerudos se acercaron con otra anotación de Ovalle, pero ya no les alcanzó para más.

El triunfo fue para Liam Alcalá en labor de 4 episodios, mientras que la derrota fue para Salvador Martínez, quien lanzó la ruta completa.

Posteriormente, el combinado de la Liga Furiazul venció a la Selección de Nueva Rosita por blanqueada de 14-0, triunfo que le valió el liderato del Grupo "A" y el pase a la ronda semifinal que se disputará el día de hoy.