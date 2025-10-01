Presentan en Las Vegas el balón Trionda para la Copa Mundial FIFA 2026

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS – La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó un nuevo nivel de espectacularidad. The Sphere en Las Vegas, el recinto esférico de tecnología avanzada, iluminó su fachada con los diseños de todos los balones utilizados en la historia del torneo, desde México 1970 hasta Qatar 2022. Esta proyección histórica sirvió como antesala para el anuncio oficial del nuevo esférico.

La iniciativa, liderada por Adidas (proveedor oficial de balones de la FIFA), rindió homenaje a íconos como el "Telstar", el "Tango" y el "Brazuca". El evento visual en The Sphere generó millones de interacciones en redes sociales, posicionándose como un momento viral en la antesala del torneo más grande de la historia.

"Trionda": El nuevo balón oficial para el Mundial 2026

El anuncio más esperado se concretará este jueves 2 de octubre, cuando se revelará oficialmente el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, ya se han filtrado detalles cruciales sobre su diseño y nombre:

Nombre: Se llamará "Trionda", un nombre que rinde homenaje a la unión de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. La palabra "Tri" representa a las tres sedes y "Onda" a la energía y conexión cultural que se busca transmitir.

Diseño: El balón tendrá una base blanca con un diseño dinámico en cuatro colores: rojo, verde y azul, para honrar las banderas de las naciones anfitrionas.

Simbología: El esférico incluirá símbolos representativos de cada país, como el águila de México, la hoja de arce de Canadá y las estrellas de Estados Unidos.

El Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Norteamérica y contará con 48 selecciones, será el torneo más grande de la historia. El balón "Trionda" no solo será el protagonista de los 104 partidos, sino también un símbolo de esta nueva era futbolística que busca unir culturas a través del deporte.