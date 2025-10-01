Tyreek Hill operado con éxito de luxación en rodilla izquierda

MIAMI, ESTADOS UNIDOS – El receptor estrella de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, fue operado con éxito de la luxación y múltiples desgarros de ligamentos en su rodilla izquierda. La noticia, confirmada por reportes de ESPN y por su agente, es positiva para la franquicia, ya que no se detectó daño nervioso ni óseo, abriendo el camino para que el jugador se reincorpore en la temporada 2026.

La lesión que sufrió Tyreek Hill ocurrió en el tercer cuarto de la victoria de los Dolphins 27-21 sobre los Jets, cuando su pierna se dobló de manera antinatural al ser derribado. El receptor tuvo que abandonar el campo en camilla, generando gran preocupación en la NFL. Su agente confirmó que la cirugía "salió muy bien", garantizando un proceso de rehabilitación más favorable.

Impacto en la temporada 2025 y el futuro en 2026

La baja de Tyreek Hill es un golpe duro para los Miami Dolphins, que han tenido un inicio de temporada irregular. Desde su llegada en 2022, el jugador ha sido el principal referente ofensivo, acumulando 4,733 yardas y 27 touchdowns con Miami. El wide receiver se perderá todo lo que resta de la temporada 2025.

El cuerpo técnico, liderado por Mike McDaniel, tendrá que reestructurar el ataque. El equipo se apoyará en figuras como Jaylen Waddle, el ala cerrada Darren Waller, y el corredor De'Von Achane para suplir la ausencia de Hill.

Aunque el proceso de rehabilitación tras una lesión de rodilla tan compleja suele tomar entre 9 y 12 meses, el objetivo realista, según fuentes cercanas a ESPN, es que Tyreek Hill esté listo para el inicio de la temporada 2026 a sus 32 años. La cirugía exitosa es el primer paso para que el jugador vuelva a brillar en los emparrillados de la NFL, aunque su futuro con los Dolphins dependerá de su desempeño, ya que la franquicia tiene la opción de liberarlo con un ahorro salarial significativo.