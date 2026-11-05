Cristiano Ronaldo pone fin a su historia con Portugal: se despide de la selección tras 23 años de trayectoria

Cristiano Ronaldo anunció este jueves el final de su etapa como jugador de la selección de Portugal, poniendo punto final a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003 y se extendió durante poco más de dos décadas.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el atacante comunicó que llegó el momento de entregar el dorsal número 7, una camiseta que representó durante 23 años y que, según sus propias palabras, nunca consideró exclusivamente suya.

El futbolista, de 41 años, se despide del combinado portugués con cifras históricas: 146 anotaciones y 243 encuentros disputados, registros que lo colocan como el máximo goleador y el jugador con más participaciones en la historia de su selección, además de mantener el récord mundial de partidos internacionales.

Cristiano Ronaldo cierra un capítulo histórico en la selección de Portugal tras 23 años de trayectoria.

Durante su recorrido, Ronaldo participó en seis ediciones de la Copa del Mundo. Su actuación más destacada en este torneo llegó en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales. También consiguió importantes conquistas con su país, entre ellas la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Liga de las Naciones.

En su mensaje de despedida, el delantero reconoció que cerrar este capítulo no fue sencillo, pues se trató de una decisión en la que también intervinieron sus sentimientos. Asimismo, recordó que su primera convocatoria en 2003 representó el comienzo de una experiencia que transformó su vida.

La Federación Portuguesa de Fútbol planea un homenaje especial para Cristiano Ronaldo por su legado.

Su salida de la selección ocurre después de que el mes pasado abandonara la concentración portuguesa, tras conocer que no formaría parte del once inicial para el encuentro de la Liga de Naciones frente a Dinamarca.

Por su parte, la Federación Portuguesa de Fútbol manifestó su intención de organizar un reconocimiento especial para el histórico atacante. El organismo señaló que no permitirá que concluya su etapa internacional sin recibir un homenaje a la altura de su trayectoria, en el que los aficionados y el país puedan celebrar todo lo que aportó al equipo nacional.

La salida de Cristiano Ronaldo coincide con el retiro internacional de Lionel Messi.

La despedida de Ronaldo también coincide con el anuncio de retiro internacional de Lionel Messi, su histórico rival deportivo, quien comunicó en octubre su salida de la selección argentina. El astro sudamericano cerró su recorrido con 207 partidos, 125 goles, una Copa del Mundo conquistada en 2022 y dos títulos de Copa América.

Con la salida de Cristiano Ronaldo, Portugal se prepara para comenzar una nueva etapa sin el futbolista que durante 23 años llevó el número 7 y estableció marcas que forman parte de la historia del fútbol internacional.

Mientras tanto, la selección portuguesa tiene previsto revelar este viernes su convocatoria para los compromisos de noviembre de la Liga de las Naciones, en los que enfrentará a Dinamarca como local y a Gales en condición de visitante.