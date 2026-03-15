Copa Xochipilli: Sabinas vence 10-0 a Sector Oriente

Los Estudiantes no hicieron en vano el viaje desde Sabinas y retornaron con los 3 puntos después de superar a la escuadra de Sector Oriente con un contundente 10-0 en partido que disputaron este fin de semana sobre la cancha del Parque 2, en la segunda de la Copa Xochipilli de Fútbol.

El conjunto estudiantil fue claramente superior durante los 50 minutos de tiempo reglamentario y contó con una certera ofensiva para resolver el resultado con una abultada ventaja, la cual lideró Snaider Pérez, quien dio muestra de su efectividad frente a la portería con 4 goles firmados.

Carlos Barrera también lució su contundencia al conseguir un hat-trick para ampliar la diferencia, mientras que Owen Pérez, Sergio García y Anthony Olivo también aprovecharon la desafortunada actuación de la oncena oriental y contribuyeron a la goleada con un tanto.

En la categoría Biberón, los equipos de Cuervos y AC Fortaleza protagonizaron un duelo de ofensivas y terminaron repartiendo puntos al igualar 4-4 en la cancha del Parque 1.

Víctor Flores lideró al equipo del fuerte con un par de dianas, mientras que Sebastián González y Juan José Velázquez lo secundaron con un tanto, a la vez que Matías Bañuelos salió en una tarde inspirada y firmó 4 anotaciones por los emplumados, para sellar la igualada.