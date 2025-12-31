Copa del Mundo 2026: Castelán destaca el papel de la afición mexicana

CIUDAD DE MÉXICO 31-Dec-2025 .-En una Copa del Mundo que a decir de Gianni Infantino será vista por 6 mil millones de personas (el 80 por ciento de la población mundial), la afición mexicana tiene una responsabilidad mayúscula.

Alejandra Castelán, integrante del grupo de animación Corazón Azteca (incondicional al Tricolor), destaca la importancia de generar conciencia en el mensaje que se dará ante el mundo.

"Uno de los principales desafíos es erradicar conductas discriminatorias o violentas, entendiendo que la pasión no debe confundirse con agresión.

"Considero que México es un país que se caracteriza por su alegría, su sentido festivo y su pasión por el futbol. En este contexto, el grito homofóbico ha surgido en los estadios como una expresión que para muchos se percibe como parte del folclor o del argot cultural. Sin embargo, es fundamental reconocer que, aunque para algunos no tenga una intención literal de ofensa, para otras personas y países resulta discriminatorio y socialmente inaceptable", dijo a CANCHA.

Corazón Azteca es el principal grupo de animación del Tricolor. Ha puesto color en los últimos Mundiales, con sus cánticos y las famosas caravanas temáticas, como las que realizaron en Qatar con distintos motivos: día de Muertos, lucha libre y Revolución Mexicana.

"Al ser país anfitrión, tenemos el compromiso de generar impacto, de hacer que el estadio vibre, que se sienta la pasión, que la gente cante y apoye incondicionalmente a la Selección.

"El Mundial no es solo futbol: es cultura, convivencia, diversión y hermandad. Para México, representa una importante entrada turística y una fuerte derrama económica, por lo que es fundamental que este evento sea el primero de muchos y que marque un cambio social positivo. La meta es que las nuevas generaciones encuentren inspiración, aspiren a ser mejores y crean que pueden cumplir sus sueños", expresó Castelán.