Miranda Grana impone récord nacional en natación: Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco 31-Dec-2025 .-

Miranda Grana halló en 2025 mucho más que medallas. Encontró confianza, madurez y la certeza de que el camino recorrido desde la infancia la estaba llevando exactamente a donde soñó.

Lo que comenzó como una temporada más terminó por convertirse en un punto de quiebre, uno que la llevó al podio mundial y confirmó que su nombre ya está escrito entre las mejores nadadoras del País.

"No cambiaría nada de mi pasado por el momento en el que estoy, porque estoy muy feliz. Agradecerle a esa niña de 11 años por no rendirse, porque si me hubiera rendido, no estaría aquí", afirmó a CANCHA.

"Mis metas son seguir entrenando fuerte, convertirme en una deportista más alineada, enfocarme más y llegar a los Juegos Centroamericanos. Después, siempre he visto como un sueño ir a los Juegos Olímpicos, pero ahorita lo veo como una realidad y más como una meta a cumplir", añadió.

Grana impuso récord nacional en la prueba de 200 metros dorso en curso corto, con un tiempo de 2'01"96, convirtiéndose en la primera mexicana en subir al podio en una Copa del Mundo de Natación (curso corto), logrando un resultado sin precedentes para el País, al llevarse el bronce en Westmont, Illinois.

El récord anterior era de 2013 y pertenecía a Fernanda González Ramírez, con 2'04"44.

"La competencia no estaba planeada como en el macro de mis entrenamientos no sabíamos ni yo ni mi entrenador qué iba a pasar, simplemente iba para dar unas marcas y al final se dio el resultado de la medalla", relató sobre su podio en la Copa del Mundo de curso corto.

A partir de ahí, la confianza creció, pero Miranda asegura que su enfoque no cambió tras regresar a Jalisco para competir en las Olimpiadas Nacionales, donde consiguió 8 medallas, 5 de ellas de oro.

"Al final es lo mismo, estás compitiendo en una alberca, contra mis mismos tiempos. Llevo todos mis años, desde los 11, compitiendo en esa misma competencia, y ver cómo he crecido y cómo he evolucionado es como un abrazo a mi yo pequeña", compartió.

Grana reconoció que su proceso fue distinto al de otras compañeras suyas, pero hoy disfruta el lugar que se ha ganado, gracias a su esfuerzo y a su formación en Estados Unidos.

"Quisiera ser esa persona que yo tuve cuando veía los récords y decía que nunca los iba a lograr. Ahora ya los veo como míos y solo quiero seguir venciendo esa barrera.

"Compito cada dos semanas y eso me da aprendizaje de competencia y del sentir del agua. Al competir con este mundo de gente, te da una experiencia internacional sin tener que salir", explicó.

ASÍ LO DIJO

"Me gusta pensar que yo soy mi única competencia, porque yo soy la única a la que quiero vencer y mis tiempos. Enfocarme más en mí y en lo que yo tengo que hacer, en vez de ver a alguien más y en lo que ellos están haciendo".