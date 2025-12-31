Javier Aquino se despide de Tigres UANL tras 10 años de carrera

MONTERREY, NL 31-Dec-2025 .-

A 11 días de informarse de manera oficial su salida de Tigres, Javier Aquino volvió a pronunciarse en sus redes sociales para despedirse de toda la afición felina y agradecerles su apoyo durante la década que defendió los colores auriazules.

El ex jugador de la "U" ya había realizado una transmisión en vivo después de conocer la decisión definitiva de que el club no renovaría su contrato, pero en esta ocasión, recordó los mejores momentos que vivió durante su etapa en la UANL.

"Querido Club Tigres, queridos incomparables, antes de terminar este año, no quiero irme sin despedirme de todos ustedes. No es la forma que me hubiera gustado hacerlo, pero a veces en la vida no todo sale como lo planeamos y eso no va borrar todo lo vivido.

"No tengo nada más que darles las GRACIAS por estos 10 años y medio llenos de felicidad; desde el día 1 me han hecho sentir como en mi propia casa, me han arropado y me han hecho uno de los suyos; así mismo los hice parte de mi vida. Me entregué al máximo en cada momento y traté de honrar estos colores cada día de este tiempo".

El ex mundialista mexicano aseguró que a partir de este momento será un seguidor más de Tigres y que los apoyará en todo momento.

"Hoy miro hacia atrás y me llena de alegría ver la bonita historia que hicimos juntos; los voy a llevar conmigo en el corazón, y siempre tendrán un tigre más para alentar. No me es posible plasmar en letras el amor que les tengo y les tendré, así que no es un adiós, para mí siempre fue un PARA SIEMPRE", mencionó en su escrito.

Javier Aquino formó parte de la época dorada de Tigres junto a otras leyendas como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, quienes se mantienen en el equipo, además de Guido Pizarro, quien ahora se encuentra como entrenador de los auriazules.