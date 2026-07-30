Córdova vence a La Tribu: 4-3 en la final de Softbol

Los Córdova dieron un paso firme rumbo al trono en la categoría estelar de la Liga Nocturna de Softbol del Oriente. La noche del pasado miércoles, en el primer cotejo de la serie final, la dinastía venció a La Tribu por pizarra de 4-3 para tomar la delantera en la disputa por el campeonato.

Los Córdova vinieron de atrás para conseguir el triunfo. La Tribu atacó primero, en la tercera entrada, con un par de anotaciones impulsadas por Angel Mancha y otra anotada por Cristian Guerrero para ponerse al frente en el score por 3-0.

Para la apertura de la cuarta entrada, la dinastía respondió con contundencia y recortó la distancia. Omar Córdova pegó triple y produjo en los spikes de Said Lozano, para posteriormente sumar la segunda rayita tras un elevado de sacrificio de Arturo García.

Un episodio después se gestó la remontada definitiva. Juan Reyna y Aldo Betancourt cruzaron el pentágono para poner los cartones 4-3 y sellar la victoria que puso a los Córdova a un paso del título.

En el centro del diamante, Edgar Betancourt lanzó 5 innings completos que le valieron el éxito, respaldado con efectivo relevo de Manuel Mata en 2 entradas, mientras que la derrota fue para José Vázquez. Por su parte, Aldo Betancourt fue el bateador más encendido del equipo ganador al pegar doblete y sencillo en 3 turnos.