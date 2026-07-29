Deportivo Praderas triunfa 4-3 ante Mili Sport gracias a Pedro Rangel

Pedro Rangel sigue con la puntería afinada y el fin de semana se despachó con 3 anotaciones para liderar el triunfo del Deportivo Praderas por marcador de 4-3 sobre Mili Sport, al disputar la fecha 3 de la Liga Municipal de Fútbol.

El dorsal "4" del Praderas inició de forma contundente el Torneo Clausura 2026, y con el hat-trick conseguido el pasado domingo en la cancha de la Unidad Deportiva ya llegó a 7 dianas en 3 cotejos, colocándose al frente de la tabla de goleo en la división Intermedia.

La escuadra escarlata también contó con anotaciones de Fabián González y Jesús Aragón, con las cuales redondeó la ventaja ante un rival aguerrido, el cual logró descontar con un triplete de Martín Tovar y gol de Óscar Tovar.

Tras el silbatazo final del árbitro Juan E. Hernández, el Deportivo Praderas celebró su tercera victoria consecutiva, la cual lo catapultó al liderato con 9 unidades, mientras que Mili Sport se quedó con 6 unidades.