Federico Viñas se une a Toluca: el nuevo fichaje que sorprende en la Liga MX

Toluca hizo oficial la contratación de Federico Viñas para el Apertura 2026. El delantero uruguayo regresa a la Liga MX después de dos temporadas con el Real Oviedo.

Los Diablos Rojos presentaron a su refuerzo en un video que conecta al atacante con la tradición charrúa del club. Apareció Carlos María Morales, campeón con Toluca en 1999 y 2000; también fueron recordados Walter Gassire, Federico Pereira y Bruno Méndez. "El legado charrúa continúa", expresó Viñas, quien utilizará el dorsal 16.

Detalles de la contratación

El atacante llega procedente de León, dueño de su carta, después de concluir su préstamo en España. Aunque Toluca no reveló las condiciones económicas, distintos reportes señalan que la transferencia definitiva ronda los 13 millones de dólares y que el contrato sería por cuatro años.

¿Por qué Toluca fichó a Federico Viñas?

Antonio Mohamed suma a un centrodelantero potente, agresivo dentro del área y conocedor de la Liga MX. Viñas ofrece una alternativa ante los problemas físicos de Paulinho y, cuando el portugués esté disponible, ambos podrían formar una dupla de alto impacto.