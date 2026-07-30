UEFA no competirá en torneos FIFA por propuesta de Forward Enterprise

En lo que representa un conflicto sin precedentes dentro del deporte internacional, la UEFA anunció oficialmente que sus 55 federaciones nacionales no participarán en ninguna competición organizada por la FIFA mientras permanezca vigente la propuesta de crear la entidad comercial FIFA Forward Enterprise.

El organismo rector del fútbol europeo calificó el proyecto promovido por la administración de Gianni Infantino como "irresponsable e indefendible", enviando un mensaje contundente a nivel global: la Copa del Mundo no está en venta.

¿Por qué la UEFA rechazó la propuesta de la FIFA?

El detonante de esta postura unánime fue el plan de la FIFA para crear una filial comercial que daría entrada a inversores privados en la gestión de los derechos de transmisión y patrocinio del Mundial y otros torneos continentales.

Según denunció la UEFA, el proyecto se desarrolló en secreto y se intentó aprobar sin una consulta transparente ni participativa con las federaciones, ligas, jugadores o aficionados.

Las principales objeciones de la UEFA son:

Privatización del torneo: Permitir capital privado convertiría la rentabilidad comercial en una obligación permanente sobre el bienestar deportivo.

Control de decisiones: Los calendarios, formatos y sedes quedarían supeditados a los intereses de accionistas y fondos de inversión.

Pérdida de identidad: Subordinar el valor del fútbol a la rentabilidad financiera amenaza la integridad de la competencia.

Una postura firme hacia el futuro del fútbol

La UEFA confirmó que la prohibición de competir será absoluta hasta que el plan se descarte definitivamente y se garantice que la gobernanza del fútbol no se abrirá al capital privado.

"Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo pertenece al fútbol y siempre será así", concluyó el organismo europeo, marcando un hito en las relaciones geopolíticas del deporte rey.