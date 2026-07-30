Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya logran medallas en clavados: México brilla en Santo Domingo

La delegación mexicana continúa cosechando triunfos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En una actuación destacada en la disciplina de clavados, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya lograron el podio haciendo el 1-3 para México en la final masculina de trampolín de 1 metro.

¿Cómo ocurrió el triunfo de Osmar Olvera?

Osmar Olvera domina la prueba de principio a fin. Representando al estado de Nuevo León, Olvera confirmó su estatus como uno de los máximos referentes de los clavados a nivel internacional. Olvera mantuvo el control absoluto de la competencia desde la primera ronda, ejecutando saltos de alto grado de dificultad y precisión.

Al finalizar la prueba, se coronó con la medalla de oro tras acumular un total de 430.85 puntos, dejando la medalla de plata en manos del colombiano Luis Uribe, quien registró 415 unidades.

Remontada épica de Juan Celaya por el bronce

Por su parte, el regiomontano Juan Manuel Celaya protagonizó una intensa disputa punto a punto frente al colombiano Sebastián Morales. Tras marchar en la cuarta posición a falta de tres rondas, la experiencia de Celaya le permitió remontar en las ejecuciones finales.

Con una calificación total de 401.70 puntos, Celaya aseguró la medalla de bronce, superando al competidor sudamericano por más de cinco unidades y sellando así el doblete en el podio para la escuadra nacional.

México marca el ritmo en los clavados

El triunfo de Olvera y Celaya fortalece la destacada actuación de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026. HORAS antes, la regiomontana Rut Páez y la jalisciense Zyanya Parra conquistaron la primera medalla de oro para el país en esta disciplina al imponerse en la final de trampolín de 3 metros sincronizado femenil.

Con estos resultados, México reafirma su hegemonía regional en los clavados y se posiciona como el rival a vencer en el medallero general.