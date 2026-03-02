Coyotas logran triunfo contundente en Monclova contra Juniors Juvenil

Combinando bateo explosivo y errores del cuadro rival, al equipo de Coyotas le bastaron 4 entradas y media para labrar una contundente victoria por pizarra de 15-5 sobre Juniors Juvenil, en duelo que libraron dentro de la cuarta serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

La manada lanzó una ofensiva de 11 imparables y aprovechó 9 errores de la escuadra contraria para fraguar una holgada ventaja en apenas 4 entradas y media de juego sobre el diamante de la Unidad Deportiva.

El equipo de Juniors detonó temprano y tomó ventaja en la parte alta del primer episodio con un rally de 4 carreras elaborado por Jennifer González, Renata Ibarra, Gisel Mejía y Carolina Maltos, pero las Coyotas respondieron oportunamente y descontaron en el fondo de la inicial con jonrón de campo conectado por Michell Ponce, llevándose por delante a Guadalupe Tello para poner los cartones 4-2.

En el segundo capítulo, Itzel Castillo llegó al pentágono con la quinta y última anotación para Juniors, mientras que en el fondo de la misma tanda, Devany Tovar agregó una rayita más a la cuenta de la manada.

Fue en el tercer episodio cuando la "coyotada" gestó la remontada con un rally de 7 carreras comandado por Mitzury Vargas y Guadalupe Tello, quienes pegaron dobletes, mientras que en la cuarta tanda, el triunfo fue asegurado con un racimo de 5 anotaciones que, de paso, le dio tintes de paliza al score.

Por su parte, Ana Lilia Hernández completó 5 innings de labor en el montículo y se adjudicó el éxito tras registrar 5 carreras y 6 hits en contra, además de recetar un ponche, a la vez que Itzel Castillo cargó con la derrota.