Palmeiras derrota a Cruz Azul San Buena: 4-2 en la Liga Mayor

El Palmeiras ejerció una clara superioridad en la parte complementaria y tuvo la contundencia para definir una clara victoria por marcador de 4-2 sobre el Cruz Azul de San Buena, en el partido más sobresaliente dentro de la sexta jornada de la Liga Mayor de Fútbol.

Oscar Flores dio muestra de efectividad frente a la portería al firmar un doblete que condujo al Palmeiras a la conquista de su sexto triunfo en el presente torneo, en el cual es líder absoluto con una cuota de 15 puntos. Por su parte, la máquina sambonense sufrió su segundo descalabro y se quedó con 12 unidades.

Faustino Ibarra anotó a los 12 minutos para darle la ventaja al Palmeiras, y al 50' volvió a marcar para redondear su actuación con un doblete, a la vez que Oscar Flores contribuyó con goles a los minutos 52' y 69' para sentenciar el resultado. Por su parte, el Cruz Azul contó con anotaciones de Jorge Herrera al 37' y Jorge Reyes al 60', para recortar la diferencia en los cartones finales.

AMIGOS SUPERAN AL PEGASSO

Los Amigos de Garín se repusieron de una dolorosa derrota sufrida en la jornada anterior y vencieron al Deportivo Pegasso por la mínima diferencia de 2-1, en reñido cotejo que formó parte de la fecha 6 del Torneo de Invierno 2026.

Mauricio Cantú y Juan Rodríguez se encargaron de firmar las anotaciones que encaminaron a los Amigos sobre la senda del triunfo, en tanto que el conjunto pegassero se encontró con un solitario tanto de Mauricio Luna para aminorar la desventaja.