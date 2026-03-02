Javier Soto confirma fecha de los Premios Astros 2026 en Monclova

El Club deportivo y social Astros ha confirmado un cambio de fecha para la edición número 36 de la tradicional entrega de los Premios Astros, la cual se realizará de manera oficial el próximo viernes 17 de abril, en lo que promete ser una noche memorable para la comunidad deportiva y social.

La decisión de fijar esta fecha, dijo Javier Soto Zamarrón, coordinador del evento, tiene como principal objetivo cerrar los festejos conmemorativos por el 50 aniversario del Club Astros. Bajo el lema "1975–2025, 50 años de historia", la institución celebró durante todo el año anterior cinco décadas de trabajo, esfuerzo y formación deportiva, consolidándose como un referente en la promoción del deporte y la convivencia social. Así, la edición 2026 de los Premios Astros no solo premiará a lo mejor del año, sino que simboliza el broche de oro de una celebración histórica.

El evento se llevará a cabo en un popular salón de eventos sociales de la ciudad, donde se realizará la tradicional ceremonia de premiación, seguida de la ya esperada cena baile que cada año reúne a deportistas, directivos, familias e invitados especiales en un ambiente de elegancia y convivencia.

Soto Zamarrón aseguró que en breve se dará a conocer la lista oficial de galardonados, y de igual manera se anunciará la fecha de la reunión informativa en la que se detallará la logística del evento y se hará entrega formal de invitaciones tanto a los homenajeados como a sus acompañantes.

Por el momento, el comité organizador afina cada uno de los pormenores para garantizar que la ceremonia esté a la altura de la historia y el prestigio del Club Astros. Este magno evento, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1990, se ha consolidado como una de las ceremonias más emblemáticas del calendario anual del club, reconociendo el talento, la dedicación y la trayectoria de sus integrantes más destacados.