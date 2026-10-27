Meme de Mbappé con Mao Zedong desata polémica en China y provoca sanciones comerciales

Una declaración del futbolista francés Kylian Mbappé sobre un meme protagonizado por su imagen y la de un dirigente histórico chino desató una controversia en China, donde las reacciones llegaron al ámbito deportivo, comercial y diplomático.

El episodio surgió durante una entrevista con el medio The Bridge, en la que le preguntaron al capitán de la selección francesa cuál era el meme relacionado con él mismo que más gracia le había causado. Mbappé respondió que uno de sus favoritos era una imagen en la que su rostro aparecía sobre el de un dictador chino, la cual, según explicó, suele compartir mientras juega videojuegos con sus amigos.

Aunque el delantero no mencionó directamente ningún nombre, el fragmento de la entrevista comenzó a circular acompañado de una imagen manipulada de Mao Zedong, fundador de la República Popular China. La situación provocó críticas y diversas consecuencias, entre ellas la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en el país asiático y la cancelación de tres contratos comerciales del jugador, según la información difundida sobre el caso.

Mbappé ofrece disculpas por sus declaraciones

Ante las reacciones negativas, Mbappé publicó un comunicado en el que reconoció que su comentario había sido imprudente y expresó su arrepentimiento por el impacto que tuvo entre la población china.

El futbolista aseguró que nunca tuvo la intención de ofender y manifestó su respeto por el pueblo de China, su cultura y su historia. También reconoció que sus palabras habían causado malestar entre numerosas personas tanto en ese país como en las comunidades chinas de otras partes del mundo.

LaLiga también se pronunció sobre la controversia y ofreció disculpas por la repercusión de las declaraciones entre sus seguidores chinos. La organización aclaró que los comentarios del jugador correspondían a una postura personal y no representaban a la competición.

Por su parte, la Asociación China de Fútbol presentó una queja ante el Real Madrid y solicitó que Mbappé emitiera una disculpa pública y formal.

¿Por qué la imagen de Mao Zedong generó tanta controversia?

La reacción en China está relacionada con la relevancia histórica y política de Mao Zedong, quien fundó la República Popular China y dirigió el país durante 27 años, hasta su muerte.

Mao fue una figura central del siglo XX por su papel como dirigente político y estratega militar. El modelo político y social establecido durante su liderazgo continúa teniendo una influencia fundamental en la estructura política china.

Por este motivo, la utilización de su imagen en un meme asociado con una figura deportiva internacional provocó una reacción que trascendió el contexto humorístico en el que Mbappé afirmó haberlo conocido.

La controversia puso al delantero francés en el centro de las críticas y extendió sus consecuencias al fútbol español y a sus relaciones comerciales con empresas chinas, incluso después de que el jugador expresara públicamente su arrepentimiento.