Club América y Xolos de Tijuana se enfrentan en el Estadio Banorte

El Club América y los Xolos de Tijuana se enfrentarán este miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte, en un partido pendiente de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas buscarán recuperarse de su reciente derrota ante Pachuca y mantenerse en el liderato, mientras que el conjunto fronterizo intentará sumar puntos para fortalecer sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

El encuentro está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de las siguientes opciones:

- Televisión abierta: Canal 5

- Televisión de paga: TUDN

- Streaming: ViX+ Premium

El compromiso fue reprogramado debido a la participación del América en la Leagues Cup, por lo que ambos equipos buscarán aprovechar este encuentro para sumar unidades en la recta final de la fase regular.

Las Águilas llegan después de perder 2-1 ante Pachuca, resultado que puso fin a su condición de invictas como locales. Antes de esa derrota, el conjunto azulcrema había conseguido victorias contundentes frente a Atlas, al que venció 5-2, y León, al que derrotó 5-3.

El América suma 27 puntos y ocupa el primer lugar de la clasificación, pero necesita volver al triunfo para mantener distancia respecto a sus perseguidores, Cruz Azul y Guadalajara, que cuentan con 26 unidades cada uno.

Por su parte, Tijuana llegará motivado después de golear 4-1 a Santos Laguna. En ese encuentro, Ignacio Rivero marcó un doblete, mientras que Francisco González y Adonis Preciado también contribuyeron con anotaciones.

Los Xolos ocupan la octava posición con 20 puntos, por lo que buscarán conseguir una victoria como visitantes que les permita mejorar su posición y acercarse a la clasificación a la fase final del torneo.

El América tendrá la oportunidad de alcanzar los 30 puntos y afianzarse en la cima de la tabla, mientras que Tijuana podría llegar a 23 unidades si consigue la victoria.

Con objetivos distintos, ambos clubes afrontarán un compromiso importante para sus aspiraciones en el Apertura 2026, en un encuentro que promete intensidad en la lucha por los puestos de clasificación.