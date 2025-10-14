Jesús Martínez revela acusación de robo a DT en Club León

Escándalo en la Liga MX: Jesús Martínez acusa a un DT de haberle robado en Club León

El dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, ofreció una conferencia de prensa en la que mencionó que un Director Técnico le robó cuando dirigía al Club León.

En conferencia de prensa, Jesús Martínez fue cuestionado sobre los entrenadores que han pasado por el Real Oviedo, donde es socio mayoritario, y por el Club León. En este último, afirmó que hubo un entrenador que le robó.

"Hay técnicos que no vuelven conmigo, hay un técnico que me robó en León, no voy a decir nombres, pero ese no vuelve. Ahorita Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión, por querer ver una mejor oferta, me pide una disculpa y me dice que el mejor lugar para trabajar es Grupo Pachuca y el Club León", declaró Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca.

Jesús Martínez afirma estar agradecido con Paunovic pese a su polémico despido del Real Oviedo.

Otro de los temas que tocó en la conferencia de prensa Jesús Martínez fue el del despido de Veljko Paunovic, entrenador que regresó al Real Oviedo a LaLiga.

"No quiero que se hable de descenso; este equipo es para estar fuera de descenso y ya lo formamos para que sea un equipo grande. Quiero hablar de clasificarse para competiciones europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles", aclaró el socio mayoritario del Real Oviedo, Jesús Martínez.