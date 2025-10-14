Gabriel Rojas Flores brilló en partido clave de la AFAINC

En el encuentro más reñido de la cartelera dominical de la AFAINC, el Club Zorros consiguió un valioso triunfo y rescató 2 empates como visitante ante los Armadillos de Nueva Rosita, dentro de la jornada 5.

En el primer enfrentamiento, la "ola naranja" de la colonia Guadalupe se agenció una contundente victoria de 32-0 sobre los acorazados, dejando su marca en 4-1 y afianzándose en el cuarto lugar del standing.

Gabriel Rojas Flores fue la figura del partido después de concretar 5 touchdowns para apuntalar la ventaja del club monclovense, mientras que César Peña lo secundó con una conversión.

Después, en la categoría U-10, Zorros y Armadillos salieron a mano tras empatar a 8 puntos en un partido bastante parejo. Con este resultado, el equipo de la colonia Guadalupe puso su récord en 2 victorias, una igualada y 2 derrotas.

Jesús Ignacio Ballesteros hizo un touchdown y concretó una conversión para la "ola naranja", mientras que los locales respondieron por medio de Bernabé García, quien consiguió las 8 unidades.

Finalmente, la jornada concluyó con un duelo de defensivas que dejó un empate sin anotaciones en la categoría U-12. Esta fue la segunda igualada para Zorros en la presente campaña, en la que registra 2 triunfos y un revés.