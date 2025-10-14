Joven boxeadora de Monclova brilla en competencia internacional de boxeo

La boxeadora monclovense Suseth "Susy" Hernández concluyó una destacada participación en el Torneo Internacional BOXAM 2025, celebrado en España, logrando una honrosa medalla de bronce.

El certamen se realizó del 6 al 12 de octubre en La Nucía, Alicante, donde se reunieron más de 200 prospectos del boxeo juvenil, provenientes de diferentes países como México, Irlanda, Colombia, Túnez, Países Bajos, Georgia, Francia, Bulgaria, Portugal, Ucrania, Moldavia, Suiza y España, consolidándose como uno de los eventos más competitivos del calendario internacional amateur.

La joven monclovense, quien entrena en el Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro bajo la dirección de Pavel Castro, compitió en la división de los 50 kilogramos, donde demostró un alto nivel técnico, fortaleza y determinación. "Susy" avanzó con autoridad en las primeras rondas del torneo, imponiendo su estilo agresivo y precisión en los golpes, lo que le permitió acceder hasta la etapa final del certamen.

En un combate muy disputado, Hernández cayó ante la representante de España, quedándose con la presea de bronce.

"Termina la participación de nuestra atleta ´Susy´ Hernández, perdiendo ante su rival de España, por lo que nos quedamos con la medalla de bronce para nuestro país y poniendo en alto a nuestro estado de Coahuila y sobre todo a nuestro municipio de Monclova", expresó el entrenador Pavel Castro, orgulloso del desempeño de su alumna.

El resultado obtenido por Hernández representa un paso más en su prometedora carrera, confirmando su condición como una de las jóvenes promesas del boxeo mexicano, con miras a futuras competencias internacionales.