Lobos Frontera avanzan a fase regional tras vencer a Astros

El equipo de Lobos llevará la representación de Frontera en la próxima fase Regional de los Juegos Estatales Deportivos y Culturales dirigidos a las personas adultas mayores, luego de vencer a Astros pizarra de 13 carreras a 2 en encuentro por el pase a la justa.

En acciones disputadas el pasado jueves por la tarde en el campo de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, la manada contó con un certero bateo y labró una holgada ventaja para quedarse con el pase a la etapa regional, donde jugarán por un lugar en la justa Estatal.

José Luis Zapata, Francisco García y Marco Castillo elaboraron una triple producción en el segundo capítulo para darle el dominio del score a los Lobos, luego Roberto Ramírez, Martín Arizpe, Reginaldo Sánchez y Lorenzo Flores hicieron un rally de 4 en la parte alta de la cuarta entrada para poner los cartones 7-0.

Por su parte, los Astros reaccionaron en la cuarta entrada con un par de anotaciones de Antonio Liñán y Avilio Camacho, las cuales sirvieron apenas para evitar la blanqueada, mientras que la mandada reanudó la ofensiva en el quinto episodio para despegarse con 3 carreras, misma cuota que consiguieron Priciliano Pérez, Martín Arizpe y Francisco Reyes en la sexta tanda para remachar el triunfo.

A su vez, el relevista Juan Pablo Navarro tuvo una sólida actuación como relevista a partir de la cuarta entrada y se anotó el acierto, mientras que Baldemar Díaz cargó con la derrota.