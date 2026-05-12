Cuatrero, luchador mexicano, sentenciado a más de 12 años por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

El luchador mexicano Rogelio N, conocido en el ring como "Cuatrero", fue condenado a 12 años y 8 meses de prisión tras ser hallado culpable de tentativa de feminicidio y violencia familiar en contra de su expareja, la luchadora chilena Stephanie Vaquer, figura vinculada a la empresa WWE.

La resolución fue emitida este martes 12 de mayo, en un caso que generó amplia atención tanto en el ámbito deportivo como en el judicial, además de una fuerte reacción en redes sociales entre seguidores de la lucha libre.

De acuerdo con lo informado, el tiempo que el deportista haya permanecido en prisión preventiva será descontado de la sentencia, por lo que no cumpliría la totalidad de la pena impuesta. Asimismo, su defensa buscaría una posible reducción adicional de la condena por buena conducta, lo que podría abrir la puerta a una eventual liberación anticipada en aproximadamente cinco años.

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones públicas por parte de las personas involucradas tras el fallo de las autoridades.

El caso marca un nuevo episodio en la trayectoria del luchador, quien había regresado recientemente a la actividad profesional después de pasar dos años en prisión preventiva, con la intención de reincorporarse a funciones estelares dentro de la lucha libre.