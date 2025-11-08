Violenta riña entre aficionados de América y Toluca frente al hotel de concentración azulcrema

A las afueras del hotel donde se hospeda el Club América se registró una pelea entre seguidores de las Águilas y supuestos barristas del Toluca. El incidente ocurrió cuando los aficionados americanistas acudieron al lugar para realizar la tradicional serenata en vísperas del encuentro de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

De acuerdo con diversos videos difundidos en redes sociales, la serenata se tornó violenta luego de que un grupo de simpatizantes escarlatas se presentara en el sitio, desatando una batalla campal. Los reportes señalan que no hubo presencia policiaca durante los hechos, lo que generó críticas de usuarios en plataformas digitales.

En uno de los clips compartidos, se observa a un seguidor del América con una herida en la cabeza, aparentemente provocada por el impacto de una botella. Tras el enfrentamiento, los aficionados azulcremas se refugiaron dentro del hotel, donde el personal les pidió permanecer para evitar una nueva confrontación.

Este tipo de incidentes no es nuevo para la afición americanista, pues recientemente se registró un hecho similar antes del duelo contra Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

América y Toluca se enfrentarán el próximo sábado en un partido determinante para definir el liderato general del torneo, ya que ambos equipos cuentan con 34 puntos y se ubican en segundo y tercer lugar, a solo una unidad de Cruz Azul.