Sebastián García logra récord nacional en tiro con arco: 719 puntos en Monclova

Durante la ronda de clasificación del Proceso Selectivo Mayor de tiro con arco, Sebastián García firmó una actuación histórica al registrar 719 puntos de 720 posibles, estableciendo un nuevo récord nacional en la modalidad de compuesto varonil.

En una memorable jornada que se desarrolló el pasado miércoles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, en la Ciudad de México, el arquero monclovense mostró temple, precisión milimétrica y un control excepcional en cada disparo. Con apenas un punto de margen respecto al puntaje perfecto, el arquero coahuilense dejó claro su alto nivel competitivo y avanzó con autoridad a la siguiente fase del selectivo.

Con este resultado, García Flores se perfila a asegurar un lugar en la Selección Nacional que representará a México en las próximas competencias internacionales, lo cual se definirá el próximo 18 de marzo en Tlaxcala, donde se realizará la última etapa para integrar las selecciones "A" y "B".

En la rama femenil, la también monclovense Dafne Quintero finalizó el Proceso Selectivo Mayor dentro de las mejores ocho arqueras del país en compuesto femenil, para seguir en la pelea por un sitio dentro del representativo azteca.

Al inicio del Selectivo Mayor, Coahuila se hizo presente con un total de 12 arqueros, para figurar como el estado que aportó más competidores en la etapa 3 del proceso, en el que se dieron cita un total de 68 participantes.