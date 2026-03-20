Cristiano Ronaldo queda fuera de los amistosos de Portugal ante México y Estados Unidos

El delantero Cristiano Ronaldo no formará parte de la selección de Portugal para los partidos amistosos frente a México y Estados Unidos, luego de confirmarse su ausencia en la convocatoria oficial debido a una lesión muscular en la pierna derecha que arrastra desde finales de febrero.

El atacante, actualmente en el Al Nassr, quedó fuera de la lista presentada por el seleccionador Roberto Martínez, lo que supone una baja significativa para el conjunto luso en su preparación rumbo a la próxima fecha FIFA.

La Federación Portuguesa de Futbol dio a conocer este viernes a los jugadores que viajarán a la Ciudad de México para disputar el encuentro del 28 de marzo. El equipo contará con figuras como Bruno Fernandes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão y João Neves, quienes encabezarán la plantilla.

Impacto en la comunidad

La ausencia de Ronaldo impacta directamente en el atractivo del partido programado en el Estadio Azteca, cuya reapertura oficial —ahora bajo el nombre de estadio Banorte— contemplaba la posible presencia del histórico delantero. Su participación había generado gran expectativa, al grado de saturar el sistema de venta de boletos durante la fase general.

El anuncio modifica los planes iniciales que incluían la presencia de una figura considerada entre las más destacadas en la historia del futbol, junto a nombres como Pelé, Diego Maradona y Franz Beckenbauer.

Detalles confirmados

En la misma convocatoria, el técnico también decidió no incluir al delantero del Toluca, Paulinho. Martínez explicó que se trata de una decisión basada en el perfil de juego, al considerar que comparte características similares con Ramos y Ronaldo, por lo que optó por alternativas como Gonçalo Guedes y el propio Ramos en el ataque.

Lista de convocados de Portugal:

Porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva.

Defensores: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo.

Centrocampistas: Rúben Neves, Samú Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora.

Delanteros: Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos.