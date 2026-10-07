Cristiano Ronaldo rompe el silencio y explica su salida de la concentración portuguesa

Cristiano Ronaldo publicó este martes 6 de octubre un extenso comunicado en el que explicó su versión de los acontecimientos que provocaron su salida de la concentración de Portugal y cuestionó duramente al seleccionador Jorge Jesus.

De acuerdo con el delantero, el conflicto comenzó cuando el técnico modificó el plan que ambos habían establecido previamente sobre su participación con la selección. Ronaldo relató que, durante el partido ante Noruega, un integrante del cuerpo técnico le comunicó que debía prepararse para disputar 30 minutos. El jugador aceptó, realizó el calentamiento desde el descanso, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

Ronaldo consideró que esa situación representó un incumplimiento de la palabra del entrenador. Posteriormente, ambos mantuvieron una conversación en la que, según el futbolista, acordaron la manera en que el técnico explicaría públicamente lo sucedido.

El portugués afirmó que Jorge Jesus se había comprometido a señalar en conferencia de prensa que nunca le había pedido jugar, que el plan de participación había sido propuesto por el propio seleccionador y que había sido un error hacerlo calentar sin después enviarlo al campo.

Sin embargo, Ronaldo sostuvo que la conferencia de prensa no se desarrolló de la manera acordada y que escuchó declaraciones y una actitud que consideró injustificadamente agresivas.

El delantero explicó que, ante esa situación, decidió abandonar la concentración antes de esperar un nuevo incumplimiento. Según sus propias palabras, la sinceridad es fundamental para él y prefiere conocer directamente si su presencia ya no es requerida.

Cristiano Ronaldo asume responsabilidad por abandonar la concentración

Aunque dirigió críticas al seleccionador, Ronaldo también reconoció que cometió un error al marcharse del campamento y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados portugueses.

El capitán de Portugal señaló que su decisión no debió producirse, independientemente de la desconfianza que había surgido hacia la palabra del entrenador. También asumió como propia la responsabilidad de no haber acudido a saludar a los aficionados después del encuentro ante Noruega.

Asimismo, pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol que evalúe y sancione su comportamiento sin reducir el castigo por tratarse del capitán del equipo.

Ronaldo sostuvo que las reglas deben aplicarse de la misma manera para todos los futbolistas y consideró que su condición de capitán constituye incluso un elemento que debería agravar las consecuencias de sus actos.

Un plan inicial que dejaba a Ronaldo fuera de Noruega

En su comunicado, el delantero también detalló cómo se había planteado originalmente su participación en la concentración.

Ronaldo explicó que Jorge Jesus le había presentado un plan en el que disputaría el primer y el último partido, mientras que el técnico realizaría entre tres y cuatro cambios por encuentro debido a cuestiones relacionadas con la gestión física.

Incluso, según el jugador, se planteó inicialmente la posibilidad de que no viajara a Noruega y Dinamarca. Ronaldo rechazó esa alternativa porque consideraba que no podía dejar de ejercer como capitán simplemente por no disputar encuentros fuera de Portugal.

Después del partido en Alvalade, en el que fue sustituido y entregó el brazalete a Bruno Fernandes, Ronaldo aseguró que no presentó ninguna objeción y que su prioridad era la victoria de la selección.

La situación cambió durante el día del encuentro ante Noruega, cuando recibió la indicación de que jugaría 30 minutos. Finalmente, pese a completar el calentamiento, permaneció en el banquillo durante todo el partido.

El documento que, según Ronaldo, debía cerrar la polémica

Tras el partido, Ronaldo, Jorge Jesus y Simão Coutinho mantuvieron una reunión para intentar solucionar el conflicto. De acuerdo con el comunicado, se elaboró posteriormente un documento con varios puntos que Ronaldo validó y que fue entregado al seleccionador.

Entre las notas se establecía que el plan para Ronaldo había sido diseñado por el propio Jorge Jesus, que el jugador lo había aceptado y que nunca había cuestionado las decisiones del técnico.

También se recogía que el portugués había sido ejemplar, leal y profesional, y que inicialmente el partido contra Noruega no formaba parte de su planificación.

En otro de los puntos, el seleccionador reconocía que había sido un error hacer calentar a un jugador de la talla de Ronaldo para después no utilizarlo. También expresaba su deseo de contar con el delantero en la selección.

Sin embargo, Ronaldo remarcó que el documento no contemplaba una disculpa del entrenador, algo que, según su versión, había formado parte de lo acordado previamente.

Ronaldo no descarta partidos de despedida

Sobre su futuro con Portugal, el delantero evitó confirmar una retirada inmediata. Ante las versiones sobre un posible partido de despedida, afirmó que todavía habrá tiempo para abordar ese asunto.

Ronaldo aseguró que espera disputar uno o más encuentros de despedida y que, mientras se encuentre en condiciones físicas, continúe jugando en su club y cumpla la sanción que eventualmente le imponga la Federación, seguirá disponible para competir con la selección.

El portugués recordó además que su vínculo con el equipo nacional está relacionado principalmente con la competencia y con su intención de ayudar a Portugal a ganar.

Al cerrar su comunicado, Ronaldo insistió en que su relato representa, según él, la verdad sobre lo ocurrido y reiteró que continuará disponible para la selección una vez que cumpla las consecuencias derivadas de su salida de la concentración.