Shadows da la vuelta y vence a Raptors en la Liga de Voleibol

El equipo de Shadows respondió a la hora cero y le dio la vuelta a la contienda para terminar venciendo en tres sets a la escuadra de Raptors, dentro de la jornada 27 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los "dinos" tuvieron un inicio de partido trepidante. Con precisión y coordinación impusieron condiciones en el primer capítulo, tomando ventaja con un claro 25-17.

Pero las sombras vinieron de menos a más y alcanzaron a gestar la remontada. Shadows niveló el encuentro con cartones de 25-17 y obligó a un tercer set, en el cual mantuvieron el dominio sobre la red y sellaron un 15-12 para quitarle el triunfo a los Raptors.

GANAN RISE Y FÉNIX

La escuadra de Rise salió de la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez con el triunfo en la bolsa, tras superar en 2-1 a los Pumas de la UTRCC. Los universitarios pegaron primero con cartones de 25-22 en el primer set; sin embargo, Rise reaccionó oportunamente y selló parciales de 26-24 y 15-12 para quedarse con el resultado.

En otro cotejo de la categoría jornada 27, el conjunto de Fénix superó en dos sets corridos a su similar de Incógnito. Las "aves de fuego" sellaron parciales de 25-22 y 25-23 para anotarse el triunfo en uno de los partidos más parejos de la cartelera del pasado domingo.