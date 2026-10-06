Ferretera Villarreal y Cruz Azul luchan por el liderato en la Liga Mayor

Después de ocho jornadas disputadas, los equipos de Ferretera Villarreal y Cruz Azul de San Buena protagonizan una férrea disputa por el liderato de la Liga Mayor de Fútbol.

Previo a la próxima cartelera sabatina, ambas escuadras aparecen en lo alto de la tabla general con una producción de 15 puntos, que son producto de cuatro juegos ganados, tres empates y uno perdido. Sin embargo, la escuadra ferreterista lleva una ligera ventaja por mejor diferencia de goleo, luego de registrar 19 tantos a favor por 12 en contra, para una diferencia de +7.

Detrás de los punteros, Real San Francisco y Atlético Español comparten honores con 11 unidades, mientras que Palmeiras suma 10 puntos en su haber. Posteriormente aparece el Real Galope con nueve puntos en su cuenta, seguido por Pegasso con ocho unidades, mientras que el representativo de SIMAS está en el fondo de la tabla con apenas seis puntos.

Por su parte, José Maldonado lleva la delantera en la carrera por el título de goleo, contabilizando siete anotaciones con el equipo de ferretero. A corta distancia figura Braulio Rodríguez con seis dianas jugando para el Pegasso, mientras que Guadalupe Tovar de Galope registra cinco tantos.

Este fin de semana, la Liga Mayor de Fútbol disputará su novena fecha con una cuádruple cartelera en punto de las 5:00 de la tarde. Ferretera Villarreal y Cruz Azul jugarán por el liderato absoluto en la cancha de la Secundaria 1, mismo plantel donde se medirán San Francisco y SIMAS, a la vez que Palmeiras-Pegasso se jugará en la FCA, y Atlético Español-Galope tendrá como escenario el Deportivo AHMSA.