Ricardo Espinoza será recordado en Monclova con un emotivo partido

La cancha Chavín Rivera será escenario de un emotivo reencuentro entre varias generaciones del fútbol municipal, que se unirán para rendir homenaje a Ricardo Espinoza Oviedo (+), al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento. Jugadores de la Colonia Obrera y de diferentes escuadras tomarán parte en este partido especial para honrar la memoria del recordado defensa central.

El emotivo partido está programado para el próximo viernes a las 7:00 de la noche, cuando familiares, amigos y compañeros de "Ricky" se den cita en la cancha para mantener vigente su recuerdo. La jornada reunirá a futbolistas que coincidieron con Espinoza Oviedo en distintas etapas de su trayectoria dentro del balompié local.

El recordado defensa central de la Colonia Obrera falleció a los 33 años de edad en un accidente automovilístico. Durante su paso por las canchas, se distinguió especialmente por defender con entrega los colores de la Obrera, además de formar parte del equipo Mantenimiento de Laminadora en Caliente, dentro de la Liga Departamental de Fútbol de AHMSA.

¿Qué se espera del homenaje a Ricardo Espinoza?

Bajo el lema "Porque una leyenda no se olvida", el partido tendrá como principal objetivo homenajear a Espinoza Oviedo, un jugador que dejó huella entre compañeros y amigos. Más allá del resultado, la cita futbolística representará una oportunidad para volver a compartir cancha y rememorar la trayectoria de "Ricky", cinco años después de su partida.