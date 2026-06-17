Ghana vence a Panamá 1-0 en su debut en el Mundial 2026

En un partido cargado de emoción, Ghana superó 1-0 a Panamá en su estreno en el Mundial 2026.

Los Black Stars, con un gol de último minuto y una sólida defensa, lograron un resultado que pocos esperaban ante un rival que planteó batalla, pero que no pudo concretar sus ocasiones.

El triunfo no solo suma tres puntos vitales, sino que inyecta moral a una selección que llega con la presión de representar dignamente al continente africano.

Miles de ghaneses que no pudieron asistir al estadio se congregaron en Sankofa Square, en Toronto (Ontario), para vivir la fiesta en grande.

Una marea humana estimada en decenas de miles, vestida con los colores nacionales, invadió la plaza con cánticos, banderas ondeando y humo de bengalas, transformando el lugar en un carnaval de alegría desbordada.

La euforia se extendió con bailes espontáneos y abrazos colectivos frente a pantallas gigantes.

En las imágenes captadas, se ve a la multitud saltando al unísono, con el ambiente cargado de pasión y orgullo, mientras el humo se eleva entre las carpas y las luces de la ciudad.

La celebración fue total: desde jóvenes danzando sin parar hasta familias enteras coreando el nombre de Ghana.

Los videos muestran una atmósfera eléctrica, con banderas tricolor (rojo, amarillo y verde) dominando el paisaje nocturno y la gente celebrando como si estuvieran en las calles de Accra. Esta victoria unió a la diáspora en una demostración de amor incondicional por los Black Stars.

En la siguiente jornada, Ghana se medirá ante la poderosa Inglaterra. Aunque los pronósticos los colocan como claros perdedores ante el talento de los Three Lions, los Black Stars ya demostraron que pueden dar la sorpresa.

Con confianza renovada tras el triunfo ante Panamá, el equipo africano buscará un resultado positivo que les permita soñar con clasificar a la siguiente ronda del Mundial.