"Ya no puedo permitir errores": Aguirre eleva la exigencia en el Tri: los nervios ya no serán excusa en el Mundial

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que comprende las dificultades que enfrentaron algunos de sus jugadores durante su estreno en la Copa del Mundo, aunque dejó claro que la etapa de adaptación quedó atrás y que ahora el equipo debe responder con mayor solidez dentro del terreno de juego.

¿Qué declaró Javier Aguirre sobre el debut mundialista?

El entrenador señaló que diez futbolistas disputaron su primer partido mundialista, una situación que considera determinante para entender ciertos errores observados en el encuentro. No obstante, enfatizó que la experiencia adquirida en ese debut obliga al grupo a elevar su nivel en los siguientes compromisos.

Aguirre explicó que, tras el partido inaugural, reunió a los jugadores que debutaron en la máxima justa del futbol para felicitarlos por alcanzar ese logro, pero también para recordarles la responsabilidad que implica competir en un Mundial.

¿Cómo afectó el debut a los jugadores de la Selección Mexicana?

El estratega reconoció que la combinación de emociones derivadas del debut y de disputar el torneo como anfitrión pudo generar tensión entre algunos elementos del plantel. Sin embargo, afirmó que, una vez superado ese primer paso, los futbolistas deben estar preparados para afrontar cualquier desafío que presente la competencia.

Pese a entender el contexto emocional, el técnico mexicano fue autocrítico con el desempeño mostrado por el equipo en determinados momentos del partido. En particular, señaló que hubo aspectos del funcionamiento sin balón que no lo dejaron satisfecho, especialmente en el bloque medio, aunque destacó que el conjunto mostró mejores sensaciones en otras fases defensivas.

Finalmente, Aguirre reiteró que la Selección Mexicana tiene el compromiso de entregarse al máximo en cada encuentro y trabajar para reducir los errores propios del juego. Con esa premisa, confió en que el equipo pueda corregir detalles y conseguir un resultado positivo en su próximo compromiso mundialista.