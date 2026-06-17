Themba Zwane, expulsado en Mundial 2026, enfrenta dura sanción

El organizador del mundial 2026 amplió a tres partidos la sanción al volante sudafricano Themba Zwane, quien recibió la tarjeta roja directa tras una revisión en el VAR durante el minuto 84 del partido inaugural del Mundial 2026. Aquel compromiso, disputado el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, concluyó con una dolorosa derrota para los africanos por marcador de 2-0 ante el combinado mexicano.

El Comité Disciplinario del máximo organismo rector del balompié determinó de forma enérgica que la acción de Zwane al levantar el brazo contra el defensa mexicano Roberto Alvarado constituyó una falta de gravedad. Debido a esto, la sanción automática de un encuentro por la expulsión directa se incrementó en dos partidos adicionales, según notificó la federación internacional este miércoles.

El drástico castigo federativo aún queda sujeto a una última revisión ante la Comisión de Apelación. Hasta el momento, las autoridades no detallaron un plazo específico para resolver el recurso legal que presentará la delegación africana: de mantenerse la sanción en los términos actuales, Zwane se perderá el resto de la fase de grupos de la Copa del Mundo, dejando a su país sin su hombre de experiencia.

El seleccionador de los Bafana Bafana, Hugo Broos, cuestionó severamente la decisión arbitral al término del juego, afirmando a las cadenas deportivas que la jugada fue demasiado rigorista para juzgarse con una expulsión. En contraste, el estratega no objetó la primera tarjeta roja mostrada a su mediocampista Sphephelo Sithole.

La indisciplina dentro de la cancha condicionó por completo el parado táctico del representativo sudafricano en el Coloso de Santa Úrsula:

Sudáfrica: Terminó el duelo con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego.

México: Concluyó el compromiso con diez jugadores tras la expulsión de César Montes.

La escuadra de los Bafana Bafana se medirá ante la República Checa este jueves en la ciudad de Atlanta, en un duelo crucial del Grupo A donde ambos seleccionados necesitan sumar puntos con urgencia tras haber perdido en sus respectivos debuts. La máxima justa futbolística continúa su marcha en Norteamérica con la fase de grupos activa hasta finales de junio.