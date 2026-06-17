André Jardine se une al Shabab Al Ahli tras su paso por América

El pasado 4 de junio, André Jardine dio su última conferencia con el América. Le bastaron solo unos días para que el técnico brasileño encontrara nuevo equipo. Este miércoles 17 de junio se anunció de manera oficial la llegada del estratega a las filas del Shabab Al Ahli de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos.

"El Club de Fútbol Al-Shabab anuncia la contratación del entrenador brasileño André Jardine para liderar al primer equipo en la próxima temporada", indicó su nuevo equipo.

La contratación de Jardine será para la temporada 2026-27 con opción de prolongar su estadía en el club.

El brasileño dirigió al América con el que logró un histórico tricampeonato de la Liga MX y en total consiguió seis títulos. También entrenó al Atlético San Luis, la selección de Brasil que ganó el oro en los Olímpicos de Tokio 2020, así como su paso por las inferiores del Gremio e Inter de Porto Alegre.

El Al-Shabab compite en la UAE Pro League, Primera División de los Emiratos Árabes Unidos. Es el segundo equipo más ganador con 9 títulos de Liga, 11 Copas del Presidente y 7 Supercopas de UAE, 5 Adib Cup, 1 UAE-Qatar Super Shield y 1 Challenge Shield.