Cristiano Ronaldo condiciona su regreso a Portugal: no volvería mientras Jorge Jesus siga

Cristiano Ronaldo habría establecido una condición para volver a vestir la camiseta de la Selección de Portugal: que Jorge Jesus deje de ser el entrenador. De acuerdo con un reporte de CNN en portugués, el atacante tomó esta postura después de abandonar la concentración durante la actual Fecha FIFA.

Cristiano Ronaldo deja la concentración de Portugal

Según el informe citado por el medio lusitano, antes del partido entre Dinamarca y Portugal existía un acuerdo sobre los temas que Jorge Jesus debía abordar durante su conferencia de prensa. La lista contemplaba siete puntos relacionados con la situación del delantero portugués.

Entre ellos se encontraba el reconocimiento hacia la entrega y el compromiso de Cristiano Ronaldo con la selección. También estaba prevista una disculpa por la situación ocurrida ante Noruega, cuando el atacante habría calentado durante 30 minutos para posteriormente quedarse en la banca sin ingresar al terreno de juego.

Otro de los puntos señalados contemplaba cerrar el tema destacando el deseo de Cristiano Ronaldo de continuar con Portugal, acompañado de una disculpa. Sin embargo, Jorge Jesus no habría cumplido con lo acordado, situación que terminó provocando el malestar del capitán portugués y posteriormente su salida de la concentración.

Cristiano Ronaldo ya está con Al-Nassr

Después de dejar a la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo viajó a Madrid y posteriormente se incorporó nuevamente al Al-Nassr, con miras al regreso de la actividad en el campeonato de Arabia Saudita una vez concluida la Fecha FIFA.

El conjunto saudí mostró en redes sociales el regreso del delantero a los entrenamientos mediante un mensaje dedicado a su principal figura: "El GOAT. En el corazón de Najd. En Al Nassr".

Solo disputó un partido con Portugal

Durante este periodo, Cristiano Ronaldo únicamente tuvo participación en el encuentro inaugural de Portugal en la UEFA Nations League. En ese compromiso, el atacante fue sustituido por Ramos durante una victoria de 1-0 sobre Gales.

El delantero portugués tuvo distintas oportunidades para acercarse a la cifra de 980 goles, aunque ninguna terminó en el fondo de la portería. Una de las acciones que más llamó la atención ocurrió precisamente cuando no consiguió concretar frente al arco galés.