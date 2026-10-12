Cristiano Ronaldo anota su gol 981 con Al Nassr en Asia

Este lunes 12 de octubre, Cristiano Ronaldo volvió a estremecer la red rival al anotar contra el Neftchi Fargona de Uzbekistán y conseguir su gol 981 como profesional, acercándose a solamente 19 tantos de ser el primer jugador en la historia en llegar a los 1,000 goles.

Durante la jornada 2 de la Champions League de Asia, Al Nassr recibió al Neftchi Fargona de Uzbekistán en un duelo donde los locales salían como amplios favoritos para llevarse los 3 puntos.

Pese a que el inicio del partido sufrió un retraso, Angelo fue el encargado de anotar el 1-0 y poner en ventaja al conjunto de Arabia Saudita durante el minuto 33 del compromiso; Cristiano Ronaldo se mantenía acechando la mejor oportunidad para poner su nombre en el marcador.

A instantes de culminar la primera mitad, Sadio Mané llegó a línea de fondo por la banda de la izquierda, enfrentando a su rival y enviando un centro a segundo poste que fue bajado de pecho por Ayman Yahya, asistiendo a Cristiano Ronaldo, quien de media vuelta aprovechó la nula presión rival para fusilar al poste más cercano y aumentar la ventaja en el marcador, consiguiendo su gol número 981 como profesional.

Para la segunda mitad, el delantero lusitano se mantuvo dentro del terreno de juego en busca de una mayor cantidad de oportunidades que le permitieran compensar la diferencia negativa de goles que arrastran luego de haber perdido 4-0 en su debut ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Será en el mes de febrero de 2027 cuando Cristiano Ronaldo y Al Nassr cierren la fase de grupos enfrentando al Shabab Al-Ahli FC de Emiratos Árabes Unidos, equipo que actualmente dirige el brasileño –con paso en la Liga MX– André Jardine.