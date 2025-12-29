Suspensión del juego entre Bravos y Mariners en la Liga Furia Azul

Entre airados reclamos y ofensas de la porra de Bravos hacia el ampáyer Jorge Martínez, el juego entre Mariners y la novena del Teocalli, de la categoría 11-12 años de la Liga Furia Azul, tuvo un final abrupto.

El pasado domingo, una polémica jugada que se registró durante la quinta entrada desató las quejas exacerbadas del manager y padres de familia del equipo local, en un encuentro que los Mariners ganaban por diferencia de 6-3 sobre Bravos.

Gerardo de la Cruz, anotador del encuentro, señaló que la problemática inició luego de que el ampáyer marcara un safe en home, durante un ataque con el que los marinos llenaron la casa y se disponían a ampliar la diferencia. Dicha marcación no fue del agrado del cuerpo técnico y padres de familia del equipo de Bravos, los que respondieron con fuertes reclamos e insultos al juez, mientras que este optó por suspender el encuentro.

"Se paró el juego por agresión de la porra hacia mi autoridad, se le notificó al manager que les dijera (a la porra) que guardara silencio, haciendo caso omiso", detalló el ampáyer Jorge Martínez en el score oficial del juego.

Será en la próxima junta de la Liga Furia Azul donde la directiva resuelva la situación del encuentro, el cual fue suspendido en el quinto episodio.

Hasta ese momento, los Mariners habían aprovechado un rally de 5 carreras en la cuarta entrada y una rayita más a cargo de Iker Guerrero para ponerse al frente por diferencia de 6-3; por su parte, los Bravos habían descontado con timbres de Ian Garza y Liam Alcalá en el primer rollo, mientras que el mismo Alcalá volvió a timbrar en la cuarta tanda.