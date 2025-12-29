Nexus FC vence 3-1 a Asturias FC en la Liga Municipal de Fútbol

La escuadra de Nexus pisó el acelerador en la parte complementaria y terminó resolviendo una clara victoria de 3 goles a 1 sobre Asturias FC, en encuentro que disputaron el fin de semana dentro de la tercera fecha de la Liga Municipal de Fútbol.

En los segundos 45 minutos, Nexus encontró la contundencia para romper el empate en el marcador y fraguar un contundente triunfo que confirma su buen inicio de torneo dentro de la categoría Premier.

Nedved González anotó a los 19 minutos para abrir el marcador y darle al conjunto aurinegro una ventaja que mantuvo hasta el descanso de medio tiempo. Por su parte, los asturianos emparejaron el tanteador apenas iniciado el segundo lapso, con un gol de Kevin Trujillo al ´46, pero este no alcanzó a detonar una reacción suficiente para remontar.

Por su parte, Nexus respondió de forma oportuna y al 52´ retomó el control del marcador con anotación de Lorenzo Arreguín, mientras que al 53´, José Blancarte firmó el tercer gol que valió para sentenciar el triunfo.

REPARTEN UNIDADES

Los equipos de Juventus FC y SSN Construcciones salieron de la cancha de la colonia Azteca con un punto en la mano, tras empatar 2-2 en otro cotejo de la categoría Premier.

La Juve tuvo el control del marcador en dos ocasiones, primero con un tempranero gol de Marcos García al 5´ y posteriormente con anotación de Eliud Vázquez al 54´; a su vez, los constructores respondieron por medio de Daniel Flores, quien firmó goles a los minutos 32 y ´76 para decretar la repartición de puntos.