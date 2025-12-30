Gilberto Mora destaca como el futbolista más caro de la Liga MX en 2025

Gilberto Mora cerró 2025 con un dato que reordena la conversación en la Liga MX: es el futbolista con mayor valor de mercado del campeonato. La actualización más reciente de Transfermarkt colocó al mediocampista de Xolos de Tijuana en una cotización de 10 millones de euros, cifra que lo sitúa en la cima del balompié mexicano y respalda un año de crecimiento sostenido tanto en el club como en las selecciones nacionales.

El registro no es menor si se considera el punto de partida. A inicios de año, Mora aparecía con una valuación cercana a los 4.5 millones, una referencia alta para su edad, pero todavía distante del primer plano. Doce meses después, la curva cambió de manera clara. El salto responde a una combinación de minutos, impacto competitivo y exposición internacional, con especial peso en su participación en torneos de selecciones.

Crecimiento en Xolos de Tijuana

En Xolos, Mora se consolidó como pieza regular en el mediocampo. Su lectura del juego y la capacidad para sostener el ritmo en partidos cerrados le permitieron ganar continuidad en un equipo que suele apostar por futbolistas jóvenes. Ese contexto fue clave para que el cuerpo técnico le diera responsabilidades que normalmente no recaen en un jugador de su edad. El resultado fue una temporada con presencia constante y un rendimiento que llamó la atención fuera de la frontera.

Impacto en el Mundial Sub 20

El punto de quiebre llegó en septiembre, durante el Mundial Sub 20. Con 16 años, Mora compitió ante rivales de mayor edad y respondió con actuaciones que reforzaron su perfil: orden táctico, manejo de tiempos y una madurez poco común. Los reportes de visores europeos comenzaron a circular con mayor frecuencia después de ese torneo, y el efecto se reflejó en su valuación.